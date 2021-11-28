«Милан» с автоголом Кьера потерпел второе поражение кряду в Серии А
«Милан» проиграл «Сассуоло» в домашнем матче 14-го тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:3.
В таблице подопечные Стефано Пиоли делят первое место с «Наполи», имея 32 балла. «Сассуоло» расположилось на 12-й строчке с 18-ю баллами в активе.
Серия А. 14-й тур
«Милан» – «Сассуоло» 1:3 (1:2)
Голы: Романьоли (21), Скамакка (24), Кьер (33, автогол), Берарди (66).
«Милан»: Меньян, Флоренци (Пеллегри, 68), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кессиэ, 46), Беннасер (Тонали, 61), Салемакерс (Калулу, 80), Ибрагимович, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 46).
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 80), Матеус Энрике (Толян, 80), Берарди (Траоре, 80), Скамакка (Дефрель, 59), Распадори (Кирикеш, 90).
Предупреждения: Лопес (27), Распадори (38), Беннасер (53), Эрнандес (54), Тонали (71), Кьер (73).
Удаление: Романьоли (77).
Напомним, в предыдущем матче тура «Дженоа» Андрея Шевченко сыграла вничью с «Удинезе».
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