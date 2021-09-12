«Милан» с комфортным счетом переиграл «Лацио»
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Лацио».
В конце первого тайма хозяева открыли счет, отличился Леау.
А в середине второго тайма автора гола заменил Ибрагимович, который отличился спустя 7 минут.
«Лацио» ответить не сумел. Матч так и завершился победой «Милана».
Серия А, 3-й тур
«Милан» – «Лацио» 2:0
Голы: Рафаэль Леау, 45, Ибрагимович, 67
«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Флоренци (Салемакерс, 61), Кессиэ (Бакайоко, 61; Беннасер, 74), Тонали, Ребич, Рафаэл Леау (Ибрагимович, 60), Браим Диас (Балло-Туре, 80).
«Лацио»: Рейна, Марушич (Ладзари, 64), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 74), Педро (Моро, 84), Иммобиле (Мурики, 84), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 64).
Предупреждения: Марушич (17), Рейна (45), Луис Альберто (45), Хюсай (57), Бакайоко (63).
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