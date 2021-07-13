Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Милан» согласовал условия контракта с защитником «Монако»

24-летний француз продолжит карьеру в Серии А

Футбол Серия А (Италия)
14:57
«Милан» согласовал условия контракта с защитником «Монако»
Фоде Балло-Туре / Фото - getfootballnewsfrance.com
Защитник «Монако» Фоде Балло-Туре этим летом может сменить клубную прописку и стать игроком «Милана». Об этом сообщает Football Italia.

24-летний француз уже согласовал условия личного контракта с итальянским грандом.

В данный момент команды ведут переговоры по условиям трансфера.

Ранее сообщалось, что «россонери» рассматривают варианты с заключением соглашения с Хамесом Родригесом из «Эвертона» или Иско из «Реала».

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милан Монако

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Милан» может заключить сделку с Хамесом или Иско
«Милан» может заключить сделку с Хамесом или Иско
Футбол Серия А (Италия)
13:56
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Мнение
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Футбол Сборная Украины
12 июля 14:06
4
«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
Футбол Серия А (Италия)
9 июля 22:27
«Милан» продлил контракт с основным защитником
«Милан» продлил контракт с основным защитником
Футбол Серия А (Италия)
9 июля 14:19
«Милан» оформил полноценный трансфер Тонали
«Милан» оформил полноценный трансфер Тонали
Футбол Серия А (Италия)
8 июля 18:59
Тонали обойдется «Милану» в 13 миллионов евро вместо изначальных 25 миллионов
Тонали обойдется «Милану» в 13 миллионов евро вместо изначальных 25 миллионов
Футбол Серия А (Италия)
6 июля 13:11

Новости: Футбол

Гризманна не будет в «Манчестер Сити»
Гризманна не будет в «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
16:47
Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»
Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»
Первая лига
16:41
«Вулверхэмптон» отпустил голкипера в «Рому»
«Вулверхэмптон» отпустил голкипера в «Рому»
Серия А (Италия)
16:28
«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко
«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко
Серия А (Италия)
16:25
Не забивших пенальти игроков Англии затравили в соцсетях на почве расизма. Граффити Рэшфорда вообще осквернили
Послесловие
Не забивших пенальти игроков Англии затравили в соцсетях на почве расизма. Граффити Рэшфорда вообще осквернили
Евро-2020
16:18
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
Бундеслига (Германия)
16:10
Маркевич назвал самые запомнившиеся и разочаровавшие команды Евро-2020
Маркевич назвал самые запомнившиеся и разочаровавшие команды Евро-2020
Евро-2020
16:01
ПСЖ прекратил переговоры с Месси
ПСЖ прекратил переговоры с Месси
Лига 1 (Франция)
15:45
Стало известно, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии
Стало известно, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии
Сборная Украины
15:38
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости