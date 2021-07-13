«Милан» может заключить сделку с Хамесом или Иско
«Милан» согласовал условия контракта с защитником «Монако»
24-летний француз продолжит карьеру в Серии А
14:57
Фоде Балло-Туре / Фото - getfootballnewsfrance.comЗащитник «Монако» Фоде Балло-Туре этим летом может сменить клубную прописку и стать игроком «Милана». Об этом сообщает Football Italia.
24-летний француз уже согласовал условия личного контракта с итальянским грандом.
В данный момент команды ведут переговоры по условиям трансфера.
Ранее сообщалось, что «россонери» рассматривают варианты с заключением соглашения с Хамесом Родригесом из «Эвертона» или Иско из «Реала».
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