«Милан» справился с «Сампдорией» и вырвался в лидеры. Супряга не играл

После обратной замены украинца в дебютном матче форвард всю встречу провел на скамейке

Фото - ФК Милан

В 25-м туре итальянской Серии А «Сампдория» на выезде уступила «Милану».

Судьбу встречи решил единственный гол в ее начале. Рафаэл Леау получил передачу от голкипера Меньяна и решил исход эпизода.

Нападающий Владислав Супряга в матче не сыграл. Арендованный у «Динамо» форвард все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Милан» возглавил турнирную таблицу чемпионата. У отстающего на одно очко «Интера» – матч в запасе. Также на игру меньше провел «Кальяри», отстающий от «Сампдории» на три пункта.

Серия А, 25 тур

«Милан» – «Сампдория» 1:0

Гол: Рафаэл Леау, 8

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Флоренци (Калулу, 89), Беннасер (Крунич, 75), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 57), Браим Диас (Кессиэ, 57), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 57).

«Сампдория»: Фальконе, Конти (Роналду Виейра, 53), Берешиньски, Колли, Маньяни, Мурру (Ауджелло, 53), Торсбю (Экдаль, 53), Ринкон (Куальярелла, 73), Кандрева (Сабири, 85), Сенси, Капуто.

Браим Диас, Романьоли,Беннасер – Ринкон