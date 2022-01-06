«Милан» сумел обыграть «Рому», выиграв второй матч подряд

Гости играли в меньшинстве во втором тайме

Фото: AC Milan

«Милан» в матче 20 тура Серии А дома обыграл «Рому».

Два быстрых мяча от хозяев, которые играли далеко не основным составом из-за COVID-19, смутили соперника, но гол Абрахама вернул гостей в игру.

Впрочем, из-за удаления во втором тайме планам «Ромы» не суждено было сбыться, а «Милан» забил третий и праздновал победу. В конце встречи Ибрагимович упустил шанс забить с пенальти.

До «Интера» «россонери» находится на расстоянии лишь одного очка, но у лидера есть игра в запасе.

Серия А. 20-й тур:

«Милан» – «Рома» 3:1

Голы: Жиру, 8 (пен.), Мессиас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40

«Милан»: Меньян, Флоренци (Конти, 78), Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 64), Салемакерс (Рафаэл Леау, 64), Тонали, Жиру (Ибрагимович, 77), Браим Диас (Мальдини, 88), Жуниор Мессиас.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья (Кристанте, 71), Мхитарян, Верету (Афена-Гьян, 71), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 71), Дзаньоло (Карлес Перес, 85), Абрахам (Шомуродов, 76).

Удаления: Карсдорп, 74, Манчини, 90+3