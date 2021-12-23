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«Милан» выдал второй результат в истории Серии А, выиграв 17 гостевых матчей в году

Рекорд все еще у «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
14:22
«Милан» выдал второй результат в истории Серии А, выиграв 17 гостевых матчей в году
Фото: AC Milan

«Милан» на выезде обыграл «Эмполи» (4:2) в заключительной встрече 2021-го года.

Эта победа стала для команды 17-й гостевой в 2021-м году. «Россонери» установили второй рекорд турнира, сообщает Opta.

Лучшим достижением является результат «Наполи», которые в 2017-м году выиграли 18 выездных матчей.

«Милан» занимает второе место в таблице, уступая «Интеру» 4 очка.

Андрей Усмонов
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