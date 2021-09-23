«Милан» уверенно переиграл «Венецию» и догнал «Интер» в турнирной таблице
В пятом туре итальянской Серии А «Милан» в родных стенах справился с «Венецией».
Все забитые мячи поединка пришлись на второй тайм. Новичок высшего дивизиона дал бой именитому сопернику, продержавшись до 68-й минуты.
Однако защитные редуты соперника удалось сломить Браиму Диасу. А закрепил победу «россонери» Эрнандес.
«Милан» догнал «Интер» во главе турнирной таблицы. Но «Наполи» еще может обойти обе команды, сыграв свой матч тура.
Серия А, 5 тур
«Милан» – «Венеция» 2:0
Голы: Браим Диас, 68, Эрнандес, 82
«Милан»: Меньян, Калулу, Габбия (Томори, 59), Романьоли, Балло-Туре (Эрнандес, 59), Браим Диас (Кессиэ, 81), Рафаэл Леау, Флоренци (Салемакерс, 59), Тонали, Беннасер, Ребич (Пеллегри, 74).
«Венеция»: Мяенпяа, Эбуэхи (Маццокки, 74), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Перец (Чрнигой, 53), Вакка (Тессманн, 81), Бузио, Араму, Форте (Анри, 53), Юнсен (Окереке, 74).
Предупреждения: Форте, Кальдара
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