«Милан» в меньшинстве удержал победу над «Ромой» и идет на беспроигрышной серии из 11-и матчей

Ибрагимович забил 400-й гол в карьере

«Милан» одержал победу над «Ромой» / фото - Milan

«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 11-го тура Серии А. Поединок закончился со счетом 2:1.

Открыл счет встречи нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Для шведа это 400-й гол в рамках национальных чемпионатов. Свой первый мяч он забил в чемпионате Швеции за «Мальме» 30 октября 1999 года – 22 года назад. В Серии А этот гол стал для 40-летнего форварда 150-м

В таблице «Милан» делит первое место с «Наполи», имея 31 очко после 11-и туров. Также стоит отметить, что в текущем сезоне обе команды еще не проигрывали. «Рома» занимает 4-ю строчку с 19-ю очками в активе.

Серия А. 11-й тур

«Рома» – «Милан» 1:2 (0:1)

Голы: Ибрагимович (25), Кессиэ (57, пенальти), Эль-Шаарави (90+3).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Шомуродов, 80), Манчини, Рожер, Винья (Карлес Перес, 68), Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян (Афена-Гьян, 46), Кристанте, Верету, Абрахам (Эль-Шаарави, 63).

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Рафаэл Леау (Тонали, 76), Салемакерс (Балло-Туре, 68), Крунич (Бакайоко, 77), Беннасер (Романьоли, 76), Кессиэ, Ибрагимович (Жиру, 57).

Предупреждения: Дзаньоло (7), Карсдорп (24), Ибрагимович (26), Эрнандес (41), Манчини (49), Томори (65), Калабрия (67), Жиру (77), Кессиэ (81), Верету (90).

Удаление: Эрнандес (66)

Напомним, форвард «Фиорентины» Влахович повторил достижение Шевченко в Серии А.