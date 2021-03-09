«Милан» всеми силами пытается удержать Доннарумму

Джанлуиджи Доннарумма / Фото - en.as.com

«Милан» готов продлить соглашение с 22-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Calciomercato.





«Россонери» намерены предложить вратарю сборной Италии требуемую им зарплату в размере €9 миллионов в год, чтобы избежать перехода игрока в другую команду в качестве свободного агента.





Действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня.





В нынешнем сезоне Джанлуиджи сыграл за «Милан» 34 матча во всех турнирах, где пропустил 41 мяч, 10 раз оставив свои ворота «сухими».







