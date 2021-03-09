Доннарумма может подписать контракт с «Челси» или ПСЖ
«Милан» всеми силами пытается удержать Доннарумму
Итальянский гранд готов удовлетворить финансовые аппетиты голкипера
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - en.as.com
«Милан» готов продлить соглашение с 22-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Calciomercato.
«Россонери» намерены предложить вратарю сборной Италии требуемую им зарплату в размере €9 миллионов в год, чтобы избежать перехода игрока в другую команду в качестве свободного агента.
Действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня.
В нынешнем сезоне Джанлуиджи сыграл за «Милан» 34 матча во всех турнирах, где пропустил 41 мяч, 10 раз оставив свои ворота «сухими».
Ранее сообщалось, что Доннарумма очень заинтересовал «Челси».
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