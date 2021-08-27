Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
«Милан» вступил в борьбу с «Коринтиансом» за экс-хавбека «Шахтера»
Сам бразилец желает остаться в Европе
14:55
Виллиан / Фото - dailycannonАтакующий полузащитник Виллиан все ближе к отъезду из лондонского «Арсенала».
Контракт бразильцу предлагает «Коринтианс», однако в подписании форварда заинтересован «Милан», который готов сделать Виллиану альтернативное предложение. Об этом сообщает Football Italia.
Если «россонери» не смогут провернуть трансфер Виллиана, они переключат свое внимание на хавбека «Порту» Сержиу Оливейру.
Отмечается, что сам Виллиан хотел бы остаться в Европе. Ранее бразилец отказался от перехода в ОАЭ.
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