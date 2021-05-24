«Милан» выиграл 16 выездных матчей в сезоне, повторив рекорды «Реала» и «Манчестер Сити»

Команда сыграет в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/acmilan

«Милан» обыграл на выезде «Аталанту» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.

Эта победа стала для «россонери» 16-й на выезде в нынешнем сезоне. Команда стала рекордсменом среди всех клубов Италии по этому показателю, сообщает Opta.

Также «Милан» повторил рекорды «Реала» сезона 2011/12 и «Манчестер Сити» 2017/18, которые также побеждали 16 раз на выезде за сезон.

Благодаря победе «Милан» сыграет в Лиге чемпионов.