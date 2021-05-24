Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»
«Милан» выиграл 16 выездных матчей в сезоне, повторив рекорды «Реала» и «Манчестер Сити»
Команда сыграет в Лиге чемпионов
11:11
Фото: twitter.com/acmilan
«Милан» обыграл на выезде «Аталанту» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.
Эта победа стала для «россонери» 16-й на выезде в нынешнем сезоне. Команда стала рекордсменом среди всех клубов Италии по этому показателю, сообщает Opta.
Также «Милан» повторил рекорды «Реала» сезона 2011/12 и «Манчестер Сити» 2017/18, которые также побеждали 16 раз на выезде за сезон.
Благодаря победе «Милан» сыграет в Лиге чемпионов.
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