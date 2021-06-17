«Милан» выкупил защитника «Челси»

Томори будет играть в Серии А

Фото: CalcioNews

Защитник «Челси» Фикайо Томори стал игроком «Милана».

Итальянский клуб через свой сайт объявил о выкупе игрока у лондонцев. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит 28 миллионов евро за футболиста. Прошлый сезон Томори провел в аренде в «Милане».

На его счету 17 матчей и один забитый мяч в Серии А в минувшем сезоне.