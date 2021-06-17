Жиру расторгнет контракт с «Челси» и перейдет в «Милан»
«Милан» выкупил защитника «Челси»
Томори будет играть в Серии А
16:09
Фото: CalcioNews
Защитник «Челси» Фикайо Томори стал игроком «Милана».
Итальянский клуб через свой сайт объявил о выкупе игрока у лондонцев. Сумма трансфера не разглашается.
Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит 28 миллионов евро за футболиста. Прошлый сезон Томори провел в аренде в «Милане».
На его счету 17 матчей и один забитый мяч в Серии А в минувшем сезоне.
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