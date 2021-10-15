«Милан» предложил новый контракт Пиоли
«Милан» заинтересован в услугах форварда «Пизы»
«Россонери» ищут потенциальную замену Ибрагимовичу
10:25
Лоренцо Лукка / Фото - Twitter«Милан» проявляет интерес нападающему «Пизы» Лоренцо Лукку. Миланцы видят в игроке потенциального преемника Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.
«Россонери» могут попытаться заключить соглашение с 21-летним игроком в январе, предложение может составить 10 миллионов евро.
Отметим, что Лукка забил шесть мячей в своих первых семи матчах Серии В за «Пизу» в текущем сезоне.
Накануне «Милан» предложил новый контракт главному тренеру Стефано Пиоли.
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