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«Милан» заключит соглашение с хавбеком «Бордо»

21-летний француз может перебраться в Серию А
Футбол Серия А (Италия)
08:18
«Милан» заключит соглашение с хавбеком «Бордо»
Ясин Адли / Фото - sportslens
Атакующий хавбек «Бордо» Ясин Адли, скорее всего, сменит клубную прописку и продолжит карьеру в итальянской Серии А.

21-летний француз может пополнить ряды «Милана». Об этом в Twitter сообщает директор MilanNews.it Антонио Витиелло.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адли в 9 млн евро.

Накануне норвежский полузащитник Йенс Хеуге покинул ряды «Милана».
Владимир Кириченко
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Милан Бордо

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