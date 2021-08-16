«Милан» отдал в аренду «Айнтрахту» норвежского хавбека
«Милан» заключит соглашение с хавбеком «Бордо»
21-летний француз может перебраться в Серию А
08:18
Ясин Адли / Фото - sportslensАтакующий хавбек «Бордо» Ясин Адли, скорее всего, сменит клубную прописку и продолжит карьеру в итальянской Серии А.
21-летний француз может пополнить ряды «Милана». Об этом в Twitter сообщает директор MilanNews.it Антонио Витиелло.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адли в 9 млн евро.
Накануне норвежский полузащитник Йенс Хеуге покинул ряды «Милана».
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