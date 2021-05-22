Милевским интересуются в Украине, Беларуси, Азербайджане и на Кипре

Менеджер опытного форварда рассказал о будущем игрока

Артем Милевский / Фото - ФК Минай

Александр Панков, менеджер нападающего «Миная» Артема Милевского, сообщил о том, что игрок пока не уладил все юридические моменты ухода из клуба. Также агент рассказал о будущем своего клиента.

С «Минаем» окончательно вопрос еще не решен. Контракт пока не расторгнут, клуб еще не выполнил все обязательства, после чего мы подпишем бумаги. После отпуска, в июне, мы встретимся с Артемом и обговорим будущее. Были звонки от украинских клубов, из Беларуси и Азербайджана. Также есть к нему интерес со стороны кипрского клуба, который вышел в элитный дивизион. Важно понять, продолжит он карьеру дальше или займется другим направлением. Есть проекты, которыми мы занимаемся, есть проекты, в которые приглашают Артема. Мы встретимся и обсудим все это.

Ранее Панков рассказал о том, что представители АЕКа расспрашивали у него об украинском специалисте Сергее Реброве.