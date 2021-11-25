Милевский: «Учитывая амбиции Шевченко, думаю он хотел бы большего, чем «Дженоа»
Милевский: «Когда играли с Италией в четвертьфинале ЧМ, Тотти все время душился. Это был кошмар»
Экс-форвард сборной Украины вспомнил игру против бывших чемпионов мира
Артем Милевский / Фото: Футбол 24
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский вспомнил игру против Италии (0:3) на чемпионате мира-2006 в Германии.
«Когда сборная Италии выходила на игру, то Франческо Тотти, главный герой этой страны для меня, все время душился. Это вообще кошмар.
Когда мы играли в Германии в четвертьфинале, то от них прямо пахло духами. Приятно пахло, это же Италия. Это ритуал какой-то, наверное».
Ранее Милевский назвал имя лучшего футболиста из Украины.