Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты
Милевский: «Мне не понравилось, как Луческу высказывался в адрес Де Дзерби»
Экс-форвард «Динамо» считает, что нынешний тренер киевлян ранее вел себя так же
Артем Милевский / Фото: УПЛ
Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский в шоу «Великий футбол» высказался о словах главного тренера киевлян Мирчи Луческу касательно поведения наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби после матча за Суперкубок Украины.
«Мне очень не понравилось, как Луческу после 0:3 высказался в адрес Де Дзерби. Это просто смешно: «Вот они все время выбегают, все время кричат на судей». Блин, ну ты, когда был в «Шахтере», такого не делал? Просто я вспоминаю, как они давали прессинг на судей, выбегали. Федерация, шапку кидали...
И он сейчас в «Динамо» говорит, что выбегают, мешают. Мирча, при всем уважении, ты делал то же самое».
Напомним, в УПЛ «Динамо» и «Шахтер» (0:0) победителя не выявили.
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