Милевский: «Мы пили и играли, а сейчас и не пьют и не играют»

Артем Милевский / фото - 1927

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский в интервью YouTube каналу Коммент Шоу поделился воспоминаниями о своей бурной молодости, а также высказался о целях современной молодежи в футболе.

Раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют? Мы в «Тосно» пили. И вышли в Премьер-Лигу тогда. Мы команду не пропили, а все сделали для них».