Милевский назвал имя лучшего футболиста из Украины
Милевский: «Мы пили и играли, а сейчас и не пьют и не играют»
«Легенда» киевского «Динамо» – о целях современной молодежи в футболе
12 ноября 22:56
Артем Милевский / фото - 1927
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский в интервью YouTube каналу Коммент Шоу поделился воспоминаниями о своей бурной молодости, а также высказался о целях современной молодежи в футболе.
«В то время мы так хотели играть в футбол, так хотели помочь родителям. Мы хотели заработать что-то, чтобы им принести. А у нынешних игроков я этого не вижу. Выходят и ножки убирают, подпрыгивают. Ну, это не то. Раньше были в «Спартаке» Титов, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь. А сейчас кто там играет?
Раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют? Мы в «Тосно» пили. И вышли в Премьер-Лигу тогда. Мы команду не пропили, а все сделали для них».
Напомним, Милевский назвал имя лучшего футболиста из Украины.