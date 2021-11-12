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Милевский: «Мы пили и играли, а сейчас и не пьют и не играют»

«Легенда» киевского «Динамо» – о целях современной молодежи в футболе
Футбол Украинская Премьер-лига
12 ноября 22:56
Милевский: «Мы пили и играли, а сейчас и не пьют и не играют»
Артем Милевский / фото - 1927

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский в интервью YouTube каналу Коммент Шоу поделился воспоминаниями о своей бурной молодости, а также высказался о целях современной молодежи в футболе.

«В то время мы так хотели играть в футбол, так хотели помочь родителям. Мы хотели заработать что-то, чтобы им принести. А у нынешних игроков я этого не вижу. Выходят и ножки убирают, подпрыгивают. Ну, это не то. Раньше были в «Спартаке» Титов, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь. А сейчас кто там играет?

Раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют? Мы в «Тосно» пили. И вышли в Премьер-Лигу тогда. Мы команду не пропили, а все сделали для них».

Напомним, Милевский назвал имя лучшего футболиста из Украины.

Источник: FanDay Михаил Рыбак
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Артем Милевский

Комментарии 1

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12 ноября 2021г. 23:08
Навіщо цитувати цього КО?ЛА тупого?
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