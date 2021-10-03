Стало известно, сколько болельщиков посетило матч «Динамо» – «Шахтер»
Милевский: «На трибунах «Олимпийского» было непривычно тихо»
Украинское «классико» получилось безголевым
3 октября 22:00
Артем Милевский / фото - FootBoom
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал «сухую» ничью в матче «Динамо» и «Шахтера» (0:0):
«Было очень тихо на трибунах. Непривычно тихо. Было мало фолов. Было мало созданных моментов. Наверное, после 0:3 «Динамо» захотело что-то поменять, боялись идти. Те и те боялись. Нужен был результат.
Просто в Киеве всегда были сумасшедшие матчи. Когда смотришь, иногда чуть не хватает этого».
Команды расписали мировую и киевляне сохранили за собой 3-очковый отрыв от своего главного соперника в таблице УПЛ.
Прошлая игра между командами закончилась разгромом «Динамо» донецкой командой.
Стало известно, сколько болельщиков посетило этот матч.
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