Милевский: «Украинские футболисты сильнее российских»
Милевский назвал имя лучшего футболиста из Украины
Экс-игрок «Динамо» не понимает, почему украинец не может заиграть в «Вест Хэме»
19:34
Артем Милевский / фото - Динамомания
Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский подвел итоги товарищеского матча Украина – Болгария, а также назвал имя лучшего футболиста национальной команды.
«Ярмоленко. Ярмоленко – это серьезнейший характер. Ему до рекорда Шевченко 4 гола осталось. Побить рекорд Шевченко, представляете себе такое? Это на фоне того, что «Вест Хэме» не очень получается, тяжело, вроде бы должны ставить. За сборную приехал, отыграл 90 минут, сделал все для команды, но в «Вест Хэме» его снова не ставят».
Напомним, Милевский сравнил футбол в Украине и России.