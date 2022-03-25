Свитолина – о нападении россии: «Худший период моей жизни – первую неделю я каждую ночь просыпалась от кошмаров»
Милевский не собирается уезжать из Киева, несмотря на постоянные обстрелы
30 дней орки показывают нам «русский мир»
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский в своем Instagram раскрыл, что все еще остается в Киеве, несмотря на постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы российских террористов:
Я здесь. Как и многие!! Все красавцы, все вместе.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не знает, как можно описать зверства россиян на территории Украины.