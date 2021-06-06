Милевский прокомментировал свое будущее
36-летний нападающий Артем Милевский в эфире YouTube-канала «Миля» рассказал о том, что у него не получилось в «Минае». Также форвард прокомментировал свое будущее.
Интересная история случилась за полгода. У меня многое не получилось там. Наверное, ничего не вышло у многих – руководителей, людей, которые управляли клубом. Это немного больная тема. Мы вылетели сейчас. Что будет дальше – будет интересно… Сейчас в отпуске.
Не забивал, потому что в последнее время выходил всего лишь на 10 – 12 минут. Это было тяжело. Как бы я себя не успокаивал. Не все получилось… Меня все любили в команде. Мы вспоминали моменты, мне приятно было. Все относились с большим респектом.
На забил. Не было моментов, возможностей, мы играли в обороне постоянно. Один Нуриев, наверное, молодец. Назабивал, попал в символическую сборную. Не все получилось, не так я себе представлял.
Я в творческом отпуске. Честно, все может быть. Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим…
Ранее бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец назвал переход Милевского в закарпатский клуб маркетинговым ходом.
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