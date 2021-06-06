Милевский прокомментировал свое будущее

Артем Милевский / Фото - ФК Минай

36-летний нападающий Артем Милевский в эфире YouTube-канала «Миля» рассказал о том, что у него не получилось в «Минае». Также форвард прокомментировал свое будущее.

Не забивал, потому что в последнее время выходил всего лишь на 10 – 12 минут. Это было тяжело. Как бы я себя не успокаивал. Не все получилось… Меня все любили в команде. Мы вспоминали моменты, мне приятно было. Все относились с большим респектом.

На забил. Не было моментов, возможностей, мы играли в обороне постоянно. Один Нуриев, наверное, молодец. Назабивал, попал в символическую сборную. Не все получилось, не так я себе представлял.

Я в творческом отпуске. Честно, все может быть. Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим…