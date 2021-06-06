Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Милевский прокомментировал свое будущее

Форвард также рассказал, почему у него не вышло проявить себя в «Минае»
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июня 13:24
Милевский прокомментировал свое будущее
Артем Милевский / Фото - ФК Минай

36-летний нападающий Артем Милевский в эфире YouTube-канала «Миля» рассказал о том, что у него не получилось в «Минае». Также форвард прокомментировал свое будущее.

Интересная история случилась за полгода. У меня многое не получилось там. Наверное, ничего не вышло у многих – руководителей, людей, которые управляли клубом. Это немного больная тема. Мы вылетели сейчас. Что будет дальше – будет интересно… Сейчас в отпуске.

Не забивал, потому что в последнее время выходил всего лишь на 10 – 12 минут. Это было тяжело. Как бы я себя не успокаивал. Не все получилось… Меня все любили в команде. Мы вспоминали моменты, мне приятно было. Все относились с большим респектом.

На забил. Не было моментов, возможностей, мы играли в обороне постоянно. Один Нуриев, наверное, молодец. Назабивал, попал в символическую сборную. Не все получилось, не так я себе представлял.

Я в творческом отпуске. Честно, все может быть. Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим…

Ранее бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец назвал переход Милевского в закарпатский клуб маркетинговым ходом.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Милевский Минай

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 мая 10:35
Стало известно, из-за какого клуба «Минай» может остаться в УПЛ
Стало известно, из-за какого клуба «Минай» может остаться в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 18:20
«Минай» может остаться в УПЛ
«Минай» может остаться в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 11:23
Милевским интересуются в Украине, Беларуси, Азербайджане и на Кипре
Милевским интересуются в Украине, Беларуси, Азербайджане и на Кипре
Футбол Украинская Премьер-лига
22 мая 21:43
Кобин хочет вернуться к тренерской работе
Кобин хочет вернуться к тренерской работе
Футбол Украинская Премьер-лига
20 мая 10:26
Кобин: «Меня мало волнует то, кто будет новым тренером «Миная»
Кобин: «Меня мало волнует то, кто будет новым тренером «Миная»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 мая 07:40

Новости: Футбол

Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Сборная Украины
17:50
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Примерa (Испания)
17:50
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
17:30
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
Сборная Украины
17:24
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Интервью
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Сборная Украины
17:16
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Сборная Украины
17:07
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Сборная Украины
17:06
Parimatch Foundation провел тренировку для детей в самом маленьком городе Украины
Parimatch Foundation провел тренировку для детей в самом маленьком городе Украины
В Европе
16:51
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Сборная Украины
16:43
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости