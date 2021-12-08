Осторожно, ненормативная лексика. Милевского и его экс-агента задержали в киевском ресторане
Милевский раскрыл подробности своего задержания в киевском заведении
Ранее в СБУ опровергли свое причастие к этому
Артем Милевский / фото - FootBoom
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский на своей странице в Instagram рассказал об истории с задержанием в киевском заведении:
«Больше в Boho не пойду! По-моему, стойко держался».
А в описании своего видел на Youtube-канале экс-футболист отметил, что его эмоции были подлинными:
«Я же не знал, что это – пранк, и переживал все в реальности».
Видео того самого задержания Милевского и его экс-агента Александра Панкова людьми с нашивками «СБУ».
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