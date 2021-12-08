Милевский раскрыл подробности своего задержания в киевском заведении

Ранее в СБУ опровергли свое причастие к этому

Артем Милевский / фото - FootBoom

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский на своей странице в Instagram рассказал об истории с задержанием в киевском заведении:

«Больше в Boho не пойду! По-моему, стойко держался».

А в описании своего видел на Youtube-канале экс-футболист отметил, что его эмоции были подлинными:

«Я же не знал, что это – пранк, и переживал все в реальности».

Видео того самого задержания Милевского и его экс-агента Александра Панкова людьми с нашивками «СБУ».