Милевский: «Когда играли с Италией в четвертьфинале ЧМ, Тотти все время душился. Это был кошмар»
Милевский раскрыл секрет своего легендарного появления на пресс-конференции в халате
Многие считали, что одиозный форвард просто издевался над Блохиным
Артем Милевский / фото - Миля
Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский вспомнил, как в 2012-м году пришел в халате на пресс-конференцию тогдашнего тренера киевлян Олега Блохина.
Часто заранее приезжал на тренировку?
«Всегда. Я же не Хачериди, это он всегда на час опаздывает. Я пытался, только с халатом ошибочка вышла, не успел переодеться».
Это было задумано?
«Да нет, я же нормальный человек. Обычный парень. Опоздал, не успел переодеться, просто прибежал в халате. Честно, так и было».
Ранее легендарный форвард объявил о завершении профессиональной карьеры. Свой прощальный матч игрок планирует провести весной, и участвовать в нем будет Александр Алиев.
Также Милевский извинился перед Блохиным, заявив что жалеет, что не сделал этого раньше.