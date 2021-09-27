Милевский: «Решение о завершении карьеры было принято давно»

Артем Милевский / фото - Миля

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал о решении завершить профессиональную карьеру:

Как бы не было уже тяжело, но без футбола все равно очень сильно скучаю.

Мы вылетели из УПЛ. У меня была опция, что в случае вылета команды – я автоматически ухожу. Это жизнь. Эпоха уходит, эпоха приходит, я к этому нормально отношусь. Нелегко уходить из футбола».