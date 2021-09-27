Сладкая парочка воссоединится. Милевский и Алиев снова сыграют вместе
Милевский: «Решение о завершении карьеры было принято давно»
Экс-форвард сборной Украины повесил бутсы на гвоздь
27 сентября 11:23
Артем Милевский / фото - Миля
Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал о решении завершить профессиональную карьеру:
«Это решение было принято давно. И Панков, и родители мои знали об этом. Мы прекрасно понимали, что после «Миная» это будет уже окончание... Просто об этом объявили спустя несколько дней после этого видео.
Как бы не было уже тяжело, но без футбола все равно очень сильно скучаю.
Мы вылетели из УПЛ. У меня была опция, что в случае вылета команды – я автоматически ухожу. Это жизнь. Эпоха уходит, эпоха приходит, я к этому нормально отношусь. Нелегко уходить из футбола».
У нападающего были предложения из Украины и Беларуси, но он все равно принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Голы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский.
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