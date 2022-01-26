Бывшая девушка Милевского: «Больше не хочу секса, я свое натр*халась»
Милевский стал игроком сборной Украины
По мини-футболу
Артем Милевский / Фото: Twitter
Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский стал амбассадором Федерации мини-футбола Украины и игроком сборной Украины по мини-футболу, о чем сообщил в своем Instagram.
«Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины. Не зря говорят: «Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда». Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я – амбассадор Федерации мини-футбола Украины.
Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице.
А вдвойне приятнее будет сыграть с кем-то из вас. О всех подробностях узнавайте скоро».
Напомним, несколько месяцев назад Милевский завершил карьеру игрока.