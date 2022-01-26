Милевский стал игроком сборной Украины

Артем Милевский / Фото: Twitter

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский стал амбассадором Федерации мини-футбола Украины и игроком сборной Украины по мини-футболу, о чем сообщил в своем Instagram.

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице.

А вдвойне приятнее будет сыграть с кем-то из вас. О всех подробностях узнавайте скоро».