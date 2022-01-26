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Милевский стал игроком сборной Украины

По мини-футболу
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Милевский стал игроком сборной Украины
Артем Милевский / Фото: Twitter

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский стал амбассадором Федерации мини-футбола Украины и игроком сборной Украины по мини-футболу, о чем сообщил в своем Instagram.

«Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины. Не зря говорят: «Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда». Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я – амбассадор Федерации мини-футбола Украины.

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице.

А вдвойне приятнее будет сыграть с кем-то из вас. О всех подробностях узнавайте скоро».


Напомним, несколько месяцев назад Милевский завершил карьеру игрока.

Петр Приходько
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Артем Милевский

Комментарии 1

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26 января 2022г. 17:16
Ну какой из него сегодня футболист?
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