Милевский: «Украинские футболисты сильнее российских»

Артем Милевский / фото - Instagram

Бывший нападающий сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский сравнил свою национальную команду со сборной России:

То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, — это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы!»