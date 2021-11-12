Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере
Милевский: «Украинские футболисты сильнее российских»
Экс-форвард считает, что сборная «сине-желтых» сильнее
Артем Милевский / фото - Instagram
Бывший нападающий сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский сравнил свою национальную команду со сборной России:
«Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.
То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, — это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы!»
Ранее Милевский объявил о завершении карьеры.
Напомним, экс-нападающий сравнил украинский и российский чемпионат.
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