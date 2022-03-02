Ярмоленко – российским футболистам: «Я знаю, что некоторые из вас любят показывать яйца на камеру, но теперь пришло время показать их в реальной жизни!»
Милевский в слезах просит остановить войну: «Оставьте нас, мы просто хотим жить!»
Футболист призвал к мирному решению ситуации
Фото: Instagram скриншот
Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский в своем Instagram призвал россию и беларусь остановить военные действия на территории Украины:
Пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Вот такая вот комната. Мы просто хотим мира. Я играл в россии, в Украине, в беларуси. Просто мира, пожалуйста. Оставьте нас живыми и прекратите это все. Это уже затянулось настолько, что нельзя это комментировать. Не знаешь, какие слова подобрать. Надеюсь, что все решится, и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере, просто на паркинге сидим как я не знаю кто…
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко пригрозил «обосраным» российским футболистам.
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