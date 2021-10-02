Милевский: «Я люблю выпить, но крепче вина ничего не пью»

Артем Милевский / Фото: Twitter

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский в шоу «Ходят Слухи» рассказал о том, сколько может выпить.

– Бутылку вина в день – нормально себя чувствую. Крепче ничего не пью, только красное вино.

Лето закончилось – апероль можно было выпить. Многие пьют, это вообще легкий напиток.

Я люблю выпить, я этого не скрывал и не скрываю, но я же не веду себя, как не знаю кто – не меняется сознание, поведение.

Зачем пить? Настроение поднимается. Сейчас каждый день не пью.

– Было, что каждый день выпивал?

– По бокалу вина в день ведь можно. Такое бывало периодами.

– Бывало, что сам пьешь?

– Нет, такого не бывало. Под фильм или сериал можно – нарезочку за винишком. Мне кажется, не один я такой. Что здесь такого?

– Нет страха по поводу зависимости?

– Нет.