Милевский: «Я люблю выпить, но крепче вина ничего не пью»
Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский в шоу «Ходят Слухи» рассказал о том, сколько может выпить.
– Сейчас тебя ничего не ограничивает. Сколько ты можешь выпить вина, чтобы ощущать себя нормально?
– Бутылку вина в день – нормально себя чувствую. Крепче ничего не пью, только красное вино.
Лето закончилось – апероль можно было выпить. Многие пьют, это вообще легкий напиток.
Я люблю выпить, я этого не скрывал и не скрываю, но я же не веду себя, как не знаю кто – не меняется сознание, поведение.
Зачем пить? Настроение поднимается. Сейчас каждый день не пью.
– Было, что каждый день выпивал?
– По бокалу вина в день ведь можно. Такое бывало периодами.
– Бывало, что сам пьешь?
– Нет, такого не бывало. Под фильм или сериал можно – нарезочку за винишком. Мне кажется, не один я такой. Что здесь такого?
– Нет страха по поводу зависимости?
– Нет.
Ранее Милевский рассказал, кем ощущает себя больше – украинцем или белорусом.
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