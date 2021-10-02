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Милевский: «Я люблю выпить, но крепче вина ничего не пью»

Экс-форвард «Динамо» высказался об алкоголе
Футбол Украинская Премьер-лига
2 октября 20:05
Милевский: «Я люблю выпить, но крепче вина ничего не пью»
Артем Милевский / Фото: Twitter

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский в шоу «Ходят Слухи» рассказал о том, сколько может выпить.

– Сейчас тебя ничего не ограничивает. Сколько ты можешь выпить вина, чтобы ощущать себя нормально?

– Бутылку вина в день – нормально себя чувствую. Крепче ничего не пью, только красное вино.

Лето закончилось – апероль можно было выпить. Многие пьют, это вообще легкий напиток.

Я люблю выпить, я этого не скрывал и не скрываю, но я же не веду себя, как не знаю кто – не меняется сознание, поведение.

Зачем пить? Настроение поднимается. Сейчас каждый день не пью.

– Было, что каждый день выпивал?

– По бокалу вина в день ведь можно. Такое бывало периодами.

– Бывало, что сам пьешь?

– Нет, такого не бывало. Под фильм или сериал можно – нарезочку за винишком. Мне кажется, не один я такой. Что здесь такого?

– Нет страха по поводу зависимости?

– Нет.


Ранее Милевский рассказал, кем ощущает себя больше – украинцем или белорусом.

Петр Приходько
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Артем Милевский

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