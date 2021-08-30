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Милевский завершает карьеру футболиста – источник

Легендарный форвард сейчас находится без клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
30 августа 22:45
Милевский завершает карьеру футболиста – источник
Артем Милевский / Фото: Футбол 24

Украинский футболист Артем Милевский вскоре завершит карьеру футболиста, сообщает журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

Последним клубом 36-летнего Милевского был «Минай». Форвард известен своими выступлениями за киевское «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.

Также Милевский успел поиграть за «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно», «Динамо» Брест и «Кишварду».

Милевский является 3-кратным чемпионом Украины, 4-кратным обладателем Кубка Украины и 3-кратным победителем Суперкубка Украины.

Ранее Милевский извинился перед Олегом Блохиным за старый конфликт.

Петр Приходько
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Артем Милевский

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