Скрипник: «В матче с «Ворсклой» отдали все силы, которые остались после прошлых матчей»
Милевский завершает карьеру футболиста – источник
Легендарный форвард сейчас находится без клуба
30 августа 22:45
Артем Милевский / Фото: Футбол 24
Украинский футболист Артем Милевский вскоре завершит карьеру футболиста, сообщает журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.
Последним клубом 36-летнего Милевского был «Минай». Форвард известен своими выступлениями за киевское «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.
Также Милевский успел поиграть за «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно», «Динамо» Брест и «Кишварду».
Милевский является 3-кратным чемпионом Украины, 4-кратным обладателем Кубка Украины и 3-кратным победителем Суперкубка Украины.
Ранее Милевский извинился перед Олегом Блохиным за старый конфликт.
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