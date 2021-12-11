Милнер вошел в топ-4 игроков по количеству матчей в АПЛ

Лидирует экс-полузащитник «Ман Сити»

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 16-го тура АПЛ.

В матче принял участие полузащитник Джеймс Милнер. Он отыграл свою 573-ю игру в АПЛ.

Таким образом, Милнер вошел в топ-4 игроков в истории чемпионата Англии по количеству матчей. Он обошел экс-вратаря Дэвида Джеймса, у которого 572 игры, сообщает сайт клуба.

Лидирует тут Гарет Бэрри, у которого 653 матча в АПЛ. Также в топ-3 Райан Гиггз (632) и Фрэнк Лэмпард (609).