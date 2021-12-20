«Минай» сделал официальное заявление касательно угроз Селезнева журналисту
«Минай» хочет назначить тренером Шарана
Рассматриваются несколько кандидатов
20 декабря 20:30
Фото: fco.com.ua
Руководство «Миная» продолжает искать нового главного тренера.
Клуб рассматривает разных специалистов. Очень хотят назначить экс-тренера «Александрии» Владимира Шарана. Впрочем, летом он уже отказывал ужгородцам.
О других кандидатов не сообщается, но на данный момент из пятеро.
«Минай» занимает 15-е место в таблице УПЛ. После осенней части чемпионата клуб уволил Игоря Леонова.