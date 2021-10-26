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«Минай» не может заявить в УПЛ своего новичка

В клубе ждут документы от предыдущей команды хавбека
Футбол Украинская Премьер-лига
16:20
«Минай» не может заявить в УПЛ своего новичка
фото - ФК Минай

«Минай» подписал полузащитника польского «Подбескидзе» Сергея Мякушко.

Но как сообщает источник, закарпатский клуб пока что не может заявить новичка на матчи украинского чемпионата.

«Минай» еще не получил нужные документы от предыдущей команды 28-летнего украинца, поэтому его дебют откладывается.

Полузащитник выступал за польский коллектив с 2020-го по 2021-й год и за 16 матчей отметился двумя голами.

Ранее игрок выступал за «Ворсклу», «Карпаты», «Динамо» и даже испанский «Алькоркон».

Напомним, Кобин рассказал о правилах употребления алкоголя в «Минае».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Минай Сергей Мякушко

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