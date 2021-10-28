«Минай» объявил о переходе экс-игрока «Динамо» и «Карпат»

Мякушко был без клуба с лета

Фото: ФК Минай

«Минай» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Сергея Мякушко.

Хавбек подписал контракт с командой. О его деталях не сообщается.

Он находился без клуба с лета. В последнее время Сергей выступал за польский клуб «Подбескидзе». Всего он провел 16 мтачей, забив два мяча.

В УПЛ Мякушко уже играл за «Динамо» и «Карпаты». Также на его счету есть игры в Сегунде.

«Минай» идет 12-м в таблице УПЛ.