«Минай» не может заявить в УПЛ своего новичка
«Минай» объявил о переходе экс-игрока «Динамо» и «Карпат»
Мякушко был без клуба с лета
15:45
Фото: ФК Минай
«Минай» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Сергея Мякушко.
Хавбек подписал контракт с командой. О его деталях не сообщается.
Он находился без клуба с лета. В последнее время Сергей выступал за польский клуб «Подбескидзе». Всего он провел 16 мтачей, забив два мяча.
В УПЛ Мякушко уже играл за «Динамо» и «Карпаты». Также на его счету есть игры в Сегунде.
«Минай» идет 12-м в таблице УПЛ.
Комментарии 0