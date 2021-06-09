«Минай» определился с новым тренером

О назначении вскоре объявят

«Минай» определился с новым главным тренером.

Им станет экс-наставник клуба Михаил Иваница, сообщает Mukachevo.net. О назначении должны вскоре объявить.

Иваница уже был тренером «Миная». Он возглавлял команду в 2016-м году еще на любительском уровне. Последним клубом наставника был «Ужгород» из Второй лиги.

Напомним, «Минай» с нового сезона будет играть в Первой лиге. Сообщалось, что команду и во все могут расформировать.