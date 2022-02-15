«Минай» подпишет экс-форвард «Горняк-Спорта»
«Минай» подписал контракты с двумя защитниками
Оба игрока являются воспитанниками донецкого футбола
Александр Аксенов и Евгений Ефремов / Фото - Facebook«Минай» во время зимней паузы заключил соглашения с двумя защитниками. Ими стали Александр Аксенов и Евгений Ефремов. На сборах в Турции они подписали контракты с закарпатским клубом. Об этом сообщает официальный Facebook-аккаунт клуба.
28-летний Аксенов является воспитанником местного «Металлурга». На профессиональном уровне играл за «Краматорск», симферопольскую «Таврию», «Мариуполь», «Арсенал-Киевщину», «Горняк-Спорт», «Николаев». Последний сезон провел в «Ужгороде», за который сыграл 12 матчей. В 2017 году его вызвали в молодежную сборную Украины.
Ефремову также 28 лет, он является воспитанником донецкого «Шахтера». На профессиональном уровне поиграл за «Мариуполь», «Оболонь», «Колос». Поиграл и за границей: в чемпионате Швеции, а также в Литве, а именно в клубе «Судува», где и поиграл последний сезон.
Ранее сообщалось, что «Минай» подпишет форварда Егора Твердохлиба.