«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана

Украинский клуб уступил «Дебрецену»

Фото: ФК Минай

«Минай» проиграл «Дебрецену» в контрольном матче.

Встреча прошла в Венгрии и завершилась единственным голом в первом тайме.

Следующий матч команда сыграет против «Ужгорода» в Украине. Встреча запланирована на 28 января.



После этого ужгородцы отправятся на сборы в Турцию, где будут готовится к возобновлению сезона в УПЛ.

Этот матч был первым для «Миная» под руководством Владимира Шарана. Он возглавил команду две недели назад.