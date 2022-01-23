Покинувший «Минай» тренер объяснил, почему возглавил команду Второй лиги
«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана
Украинский клуб уступил «Дебрецену»
Фото: ФК Минай
«Минай» проиграл «Дебрецену» в контрольном матче.
Встреча прошла в Венгрии и завершилась единственным голом в первом тайме.
Следующий матч команда сыграет против «Ужгорода» в Украине. Встреча запланирована на 28 января.
После этого ужгородцы отправятся на сборы в Турцию, где будут готовится к возобновлению сезона в УПЛ.
Этот матч был первым для «Миная» под руководством Владимира Шарана. Он возглавил команду две недели назад.
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