«Львов» на выезде одолел «Минай» и сравнялся с конкурентом в турнирной таблице
«Минай» рассматривает на замену Кобину Климовского и Шарана
Клуб ищет нового тренера
30 сентября 13:50
Фото: Footballua.tv
«Минай» начал поиски нового главного тренера.
Накануне, клуб уволил Василия Кобина. Команда осталась без наставника.
На данный момент среди кандидатов на вакантную должность являются Владимир Шаран и Игорь Климовский. Оба специалиста находятся без работы.
Шаран весной покинул «Александрию». Климовский не так давно ушел из тернопольской «Нивы». В УПЛ он тренировал «Олимпик».
«Минай» идет 15-м в УПЛ.
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