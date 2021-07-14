Селезнев придет в «Минай», если клуб оставят в УПЛ
«Минай» рассматривает подписание экс-голкипера «Руха»
Мысак может оказаться в другой команде УПЛ
Фото: ФК Рух
«Минай» рассматривает подписание экс-голкипера «Руха» Романа Мысака.
29-летний голкипер на данный момент находится в расположении ужгородской команды. Он проходит просмотр.
В прошлом сезоне Мысак выступал за «Рух», но провел лишь четыре матча. Также Роман играл за «Карпаты», «Крымтеплицу» и «Олимпик».
«Минай» может усилиться Евгением Селезневым.
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