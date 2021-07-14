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«Минай» рассматривает подписание экс-голкипера «Руха»

Мысак может оказаться в другой команде УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
10:28
«Минай» рассматривает подписание экс-голкипера «Руха»
Фото: ФК Рух

«Минай» рассматривает подписание экс-голкипера «Руха» Романа Мысака.

29-летний голкипер на данный момент находится в расположении ужгородской команды. Он проходит просмотр.

В прошлом сезоне Мысак выступал за «Рух», но провел лишь четыре матча. Также Роман играл за «Карпаты», «Крымтеплицу» и «Олимпик».

«Минай» может усилиться Евгением Селезневым.

Андрей Усмонов
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Минай Рух

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