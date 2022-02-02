«Минай» усилился форвардом, вызывавшимся в сборную Украины, и голкипером «Руха»

Также закарпатцы расстались с нападающим и защитником

Юрий Коломоец / Фото - Футбол 1/2/3

Нападающий Юрий Коломоец и защитник Александр Бандура стали игроками «Миная». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард уже работал с главным тренером Владимиром Шараном в «Александрии». Также в 2017 году вызывался в сборную Украины. Последним его клубом было «Полесье».

Бандура же первую часть сезона провел во львовском «Рухе». Провел 5 матчей, один из которых отстоял на «ноль».

Также закарпатский клуб расстался с двумя игроками. Команду покинули защитник Богдан Векляк и нападающий Дмитрий Билоног.

Ранее «Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана.