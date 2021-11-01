«Минай» заменил вратаря в первом тайме, но все равно крупно проиграл «Днепру-1»

Днепряне забили четыре безответных мяча

Фото: Днепр-1

«Днепр-1» в матче 13 тура УПЛ дома легко разобрался с «Минаем».

Игра далась хозяевам слишком легко. К 14-й минуте команда забила дважды, усилиями Гуцуляка и Довбика. Неуверенно сыграл вратарь гостей Кучер, которого заменили уже на 20-й минуте. Но как говорится, от судьбы не уйдешь и «Днепр-1» сделал счет разгромным еще до перерыва.

Во втором тайме картина матча не поменялась и вряд ли «Минай» должен винить лишь одного Кучера. За весь матч гости провели опасные атаки считанные разы, а об ударах по воротах и говорить почти не приходится.

«Днепр-1» довел матч до победы, забив еще и четвертый мяч с помощью Русина, который не забивал 1,5 года.

УПЛ. 13-й тур:

«Днепр-1» – «Минай» 4:0

Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Пихаленок, 30, Русин, 90+2

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко, Монте, Дубинчак, Сваток, Гуцуляк (Чуже, 64), Батагов (Ди Франко, 64), Джурасек (Когут, 75), Пихаленок, Назаренко (Билл, 64), Довбик (Русин, 84).

«Минай»: Кучер (Пеньков, 20), Гончар, Синегуб, Векляк, Вишневский (Селезнев, 41), Кулиев (Байдал, 67), Месхи (Хахлев, 41), Петрусенко, Кныш (Мякушко, 67), Билоног, Матич.