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Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»

Кулеба прокомментировал реакцию на обновленную экипировку «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
16:43
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Дмитрий Кулеба / Фото - Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере высказался по поводу обновленной формы национальной сборной.

Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы.

Слава Украине. Вместе к победе!

Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что нанесение карты Украины с Крымом было заранее согласовано с UEFA.

Сергей Стаднюк
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UEFA

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