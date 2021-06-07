Источник: В России задумались об отказе от участия в Евро-2020
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Кулеба прокомментировал реакцию на обновленную экипировку «сине-желтых»
16:43
Дмитрий Кулеба / Фото - Twitter
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере высказался по поводу обновленной формы национальной сборной.
Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы.
Слава Украине. Вместе к победе!
Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021
Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что нанесение карты Украины с Крымом было заранее согласовано с UEFA.
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