Министр спорта Франции прокомментировала массовую драку в матче «Ниццы» и «Марселя»

Игра была прервана фанатами

фото - Deccan Herald

Министр спорта Франции Роксана Марсиняню высказалась для RMC о скандальном эпизоде в матче Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем», где болельщики хозяев выбежали на поле для драки с игроками провансальцев:

«Рада, что игроки смогли защитить себя. Мы разве допустим, что игроков будут оскорблять? Бросать в них бутылки воды? Нет, это недопустимо».

Из фанатского сектора хозяев весь матч летели предметы в игроков «Марселя». Когда хавбек гостей Димитри Пайе после попадания бутылки в него кинул ее обратно на трибуны, началась массовая драка.

Даже тренер «ОМ» Хорхе Сампаоли не смог сдержаться и поучаствовал в заварушке.

Напомним, в составе «Труа» свой второй матч в Лиге 1 провел украинский форвард Николай Кухаревич.