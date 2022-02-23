Американский легионер «Николаева» продолжит карьеру в чемпионате Польши
Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от меня, сборная не поехала бы на матч с Россией»
Команда будет просить UEFA о переносе встречи
Фото: AFP
Министр спорта Польши Камиль Бортничук надеется, что матч Россия – Польша перенесут на нейтральное поле. Слова функционера приводит Interia Sport.
Стоит ли сборной Польши лететь в Москву на стыковой матч с Россией на фоне событий на восточной границе Украины?
«Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву».
Почему?
«Потому что я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды.
В то же время я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут техническим поражением».
Стыковая игра отбора на ЧМ-2022 запланирована на 24 марта.
UEFA не планирует переносить финал Лиги чемпионов из России.
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