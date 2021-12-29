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Мирон Маркевич: «Украинские рефери не умеют судить»

Возможно, Риццоли сможет исправить ситуацию
Футбол Украинская Премьер-лига
07:55
Мирон Маркевич: «Украинские рефери не умеют судить»
Мирон Маркевич / фото - Eurosport

Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич оценил уровень судейства в украинском чемпионате:

«Украинские рефери не умеют судить. 

Вот кто в нашей стране лучший арбитр? Ну, возможно, Екатерина Монзуль. Но она постоянно работает с системой VAR, поэтому ей легче».

Ранее УАФ назначили известного итальянца Николо Риццоли на пост куратора арбитража в Украине. Вместе с Лучано Лучи они будут работать над поднятием уровня судейства в УПЛ.

Напомним, Монзуль объяснила главный принцип работы системы VAR.

Источник: FootBoom Павел Харченко
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Теги

Мирон Маркевич Катерина Монзуль

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