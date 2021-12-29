Президент «Руха»: «Маркевич приложился к истории клуба»
Мирон Маркевич: «Украинские рефери не умеют судить»
Возможно, Риццоли сможет исправить ситуацию
Мирон Маркевич / фото - Eurosport
Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич оценил уровень судейства в украинском чемпионате:
«Украинские рефери не умеют судить.
Вот кто в нашей стране лучший арбитр? Ну, возможно, Екатерина Монзуль. Но она постоянно работает с системой VAR, поэтому ей легче».
Ранее УАФ назначили известного итальянца Николо Риццоли на пост куратора арбитража в Украине. Вместе с Лучано Лучи они будут работать над поднятием уровня судейства в УПЛ.
Напомним, Монзуль объяснила главный принцип работы системы VAR.
Комментарии 0