Мизин назвал аспект игры, который поможет сборной Украины победить Боснию

Экс-хавбек «сине-желтых» дал оптимистичный прогноз на матч отбора на ЧМ-2022

Сергей Мизин / Фото - ФК Черноморец

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже сегодня, 12 октября, во Львове.

Подопечных Александра Петракова устраивает только победа, иначе субботний успех в Хельсинки теряет свою значимость. Хотя в поединке с финнами действия нашей сборной мне очень понравились. Я верю, что завтра все получится, даже назову счет 2:0 в пользу украинцев. Думаю, что хозяевам поможет склонить чаши весов в свою сторону максимальная самоотдача, командный дух, да и мощнейшая поддержка 12 игрока - болельщиков будет очень кстати. Единственное, чего хочется пожелать нашим ребятам, так это концентрации в обороне. Балканцы часто пользуются длинными верховыми передачами, и они довольно опасны в борьбе на «втором этаже».

За игрой отбора на ЧМ-2022 можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.