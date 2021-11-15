Мхитарян: «Перешел в МЮ не ради денег, иначе играл бы где-то в России»

Экс-игрок «Шахтера» сменил несколько европейских клубов

Генрих Мхитарян / фото - RomaPress

Бывший хавбек «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне защищающий ныне цвета «Ромы», рассказал Sport1 о своем трансфере из «Боруссии Д» в МЮ в 2016-м году.

Твой отъезд в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» получился громким. Тебя обвиняли в том, что ты сделал это только ради денег.

«Много чуши было сказано за это время. Мы с клубом вместе приняли это решение. Когда я услышал об интересе «МЮ», я захотел туда перейти. Я мечтал однажды сыграть в Англии. Говорят, что я сделал это только ради денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или еще где-то. Я был счастлив в «Дортмунде», но иногда приходится принимать трудные решения о возможности, возникающей раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу».

«Дьяволы» купили игрока у БД в 2016-м за 42 миллиона евро. В Манчестере армянин пробыл недолго, после чего был перепродан в «Арсенал». А с минувшего сезона футболист выступает в «Роме».

Мхитарян провел в донецком «Шахтере» три года – с 2010-го по 2013-й.

Напомним, в матче отбора на чемпионат мира 2022 хавбек отличился голом в ворота сборной Германии, но это не помогло его команде победить.