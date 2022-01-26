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Мхитарян покинет «Рому» летом
Полузащитник не оправдал доверие клуба
11:11
Фото: beinsports
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян покинет команду летом.
Контракт с 32-летним хавбеком продлевать не будут. В клубе считают, что он не оправдал ожидания, сообщает Roma Press.
Прошлым летом его смогли выкупить у «Арсенала», однако не видят от него той отдачи, на которую рассчитывали при его зарплате в 3 миллиона евро в год.
За «Рому» он играет с 2019-го года. В этом сезоне он провел 22 матча, забив три мяча.
Интерес к Генриху проявляют клубы из России.
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