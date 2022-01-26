Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Мхитарян покинет «Рому» летом

Полузащитник не оправдал доверие клуба
Футбол Серия А (Италия)
11:11
Мхитарян покинет «Рому» летом
Фото: beinsports

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян покинет команду летом.

Контракт с 32-летним хавбеком продлевать не будут. В клубе считают, что он не оправдал ожидания, сообщает Roma Press.

Прошлым летом его смогли выкупить у «Арсенала», однако не видят от него той отдачи, на которую рассчитывали при его зарплате в 3 миллиона евро в год.

За «Рому» он играет с 2019-го года. В этом сезоне он провел 22 матча, забив три мяча.

Интерес к Генриху проявляют клубы из России.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рома (Рим) Генрих Мхитарян

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Рома» забила четыре гола за 13 минут и обыграла «Эмполи»
«Рома» забила четыре гола за 13 минут и обыграла «Эмполи»
Футбол Серия А (Италия)
23 января 21:23
«Рома» стала последним участником 1/4 Кубка Италии, обыграв «Лечче»
«Рома» стала последним участником 1/4 Кубка Италии, обыграв «Лечче»
Футбол Серия А (Италия)
21 января 07:54
«Астон Вилла» усилилась вратарем «Ромы»
«Астон Вилла» усилилась вратарем «Ромы»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 января 11:30
«Рома» лишь благодаря пенальти одолела команду из зоны вылета
«Рома» лишь благодаря пенальти одолела команду из зоны вылета
Футбол Серия А (Италия)
16 января 20:58
«Рома» объявила о переходе лидера «Порту»
«Рома» объявила о переходе лидера «Порту»
Футбол Серия А (Италия)
12 января 22:52
«Дженоа» арендует защитника «Ромы»
«Дженоа» арендует защитника «Ромы»
Футбол Серия А (Италия)
12 января 17:50

Новости: Футбол

«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
Серия А (Италия)
14:45
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
Первая лига
14:37
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
В Европе
14:23
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Пекин-2022
14:19
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
В мире
13:50
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Лига 1 (Франция)
13:48
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
Серия А (Италия)
13:27
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Сборная Украины
13:23
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
Украинская Премьер-лига
13:11
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости