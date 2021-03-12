Мхитарян получил травму в матче с «Шахтером»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» разгромила «Шахтер» (3:0). Поединок оказался не слишком удачным для полузащитника «волков» Генриха Мхитаряна.

Экс-игрок «горняков» на 31-й минуте не смог продолжить встречу с бывшей командой из-за травмы. Его заменил нападающий Борха Майораль.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии армянина. Слова португальского специалиста передает пресс-служба «оранжево-черных».

Только завтра мы будем иметь полную картину, но думаю, что, к сожалению, Генрих не будет готов к следующему матчу.

Ранее Фонсека высказался по поводу крупной победы своих подопечных над «Шахтером».