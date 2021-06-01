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Мхитарян в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой»

Полузащитник решил остаться в клубе
Футбол Серия А (Италия)
10:50
Мхитарян в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой»
Фото: Eurosport

Полузащитник Генрих Мхитарян решил остаться в «Роме».

32-летний армянин вскоре подпишет новый контракт с римлянами. Он будет рассчитан по схеме 2+1, сообщает Corriere dello Sport.

Генрих не был уверен в своем будущем в клубе из-за прихода Жозе Моуриньо, но после разговора с тренером решил остаться в команде.

В «Роме» Мхитарян играет с 2019-го года. У него были предложения из России.

Андрей Усмонов
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Теги

Генрих Мхитарян Рома (Рим)

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