«Милан» рассматривает Мхитаряна, Иличича и де Пауля в качестве замены Чалханоглу
Мхитарян в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой»
Полузащитник решил остаться в клубе
10:50
Фото: Eurosport
Полузащитник Генрих Мхитарян решил остаться в «Роме».
32-летний армянин вскоре подпишет новый контракт с римлянами. Он будет рассчитан по схеме 2+1, сообщает Corriere dello Sport.
Генрих не был уверен в своем будущем в клубе из-за прихода Жозе Моуриньо, но после разговора с тренером решил остаться в команде.
В «Роме» Мхитарян играет с 2019-го года. У него были предложения из России.
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